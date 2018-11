A potem je prišel dan potem in vprašanje, ali ni nemara bistveno bolj pomembno, kaj nas razdvaja, in ne, kaj nas z jastogi druži, in kaj pravzaprav hoče ta Peterson, ki je psiholog in ne preučevalec podvodnega sveta. Odgovor na to vprašanje je svojevrsten lakmus za odnos do ta hip enega najbolj karizmatičnih, vplivnih pa tudi kritiziranih intelektualcev zahodnega sveta.

Jordan B. Peterson, kanadski klinični psiholog z bogato znanstveno bibliografijo, profesor na Harvardu in na torontski univerzi, čigar predavanja si je na youtubu ogledalo na desetine milijonov