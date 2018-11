Na barcelonski glavni železniški postaji Sants so varnostniki med pregledom prtljage z rentgenom "opazili objekt, ki bi lahko bil eksplozivno sredstvo" in o tem obvestili katalonsko regionalno policijo Mossos d'Esquadra. Na postaji so evakuirali dva hitra vlaka, a niso našli ničesar, so navedli na katalonski policiji. »Nato smo ugotovili, da bi lahko ta oseba vstopila na vlak za Madrid. Obvestili smo nacionalno policijo,« so dodali po poročanju francoske tiskovne agencija AFP.

Na madridski postaji Atocha, kjer je v terorističnem napadu leta 2004 umrlo 191 ljudi, so španski policisti vzpostavili varnostno območje. Ko je vlak prispel v prestolnico, so pregledali prtljago in ugotovili, da gre za zaponko za pas v obliki granate, so navedli na nacionalni policiji.

Zakaj varnostno osebje v Barceloni potnice s sumljivim predmetom ni ustavilo, preden je vstopila na vlak, ni znano. Špansko državno podjetje Adif, ki upravlja železnice, je sporočilo, da dogodek preiskujejo.