»Take trditve so čista laž, člani osebja na našem veleposlaništvu so na svojih delovnih mestih, popolnoma zdravi in varni,« je na svoji spletni strani zapisalo iransko zunanje ministrstvo.

Turška tiskovna agencija DHA je poročala, da so na iranskem veleposlaništvu v turškem glavnem mestu prejeli varnostno grožnjo z možnostjo samomorilskega bombnega napada, temu pa je sledila evakuacija veleposlanika Mohammada Ebrahima Taheriana Farda.

Policija je zaprla ulico, kjer je poslopje veleposlaništva, na tem območju je policija pregledovala avtomobile, je poročala AFP.

Turčija je bila med letoma 2015 in 2016 tarča številnih napadov, ki so terjali več sto žrtev. Za napade so obtožili tako skrajneže IS kot prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK).

Zadnji napad v Turčiji, za katerega je odgovornost prevzela IS, se je zgodil januarja 2017, ko je malo po prehodu v novo leto med novoletnim praznovanjem v elitnem nočnem klubu v Istanbulu strelec ubil 39 ljudi. Od takrat turška policija redno izvaja racije po državi proti osumljenim pripadnikom IS in PKK.