Logar ima ideje, Janković je

Ljubljančanom je običajno bližje, kar se dogaja v njihovem mestu, kot večina bolj oddaljenih, četudi zanje daljnosežnejših političnih odločitev. Bolj jih tudi zanima, kje in kdaj se bo prenavljala kakšna ulica, kot to, kaj jim pripravljata vlada in parlament. Tisti, ki ustvarjamo ta časopis, to vemo. Tudi da so dnevi pred županskimi volitvami čas, ko v tem mestu pogosteje razmišljamo, ali ljudje, ki ga vodijo, to nalogo opravljajo dobro in meščanom v korist. Da pa bodo vstopnice za predvolilno soočenje kandidatov za ljubljanskega župana pošle že v nekaj urah, je bilo kljub temu prijetno presenečenje. Dvorana velikega odra Lutkovnega gledališča je bila polna in kandidata, ki sta sicer potrebovala nekaj časa za ogrevanje, sta pokazala tudi svoj borbeni značaj. A vseh, ki ju poznamo, vendarle nista presenetila.