Velika manifestacija z očitnimi navezavami na fašizem bi v mestu z zapleteno nacionalno zgodovino in nikoli do konca razrešeno dediščino iz dveh svetovnih vojn lahko povzročila več kot nelagodje. Še posebno, ker Italija te dni praznuje zmago iz prve svetovne vojne in je v pristanišču privezanih nekaj vojaških ladij, ki sodelujejo v paradi ob obisku predsednika države in skupaj s posebnimi enotami policije dajejo mestnim ulicam militarizirano podobo. Praznovati zmago v stari vojni z razporeditvijo uniformiranih enot, ki vzbujajo vtis, da se začenja nova, je nerodno. Civilistom v