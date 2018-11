Na Mestni občini Ljubljana, ki izdaja dovoljenja za zapore javnih površin, smo preverjali, kako bo v času gradnje hotela Atower urejen promet za pešce in kolesarje. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pa so povedali, da bo pločnik predvidoma zaprt le v času izkopa gradbene jame in izvedbe pilotov, približno štirinajst dni. »V tem času bodo pešci prek obstoječih prehodov preusmerjeni na vzporedni pločnik na drugi strani ceste, kolesarski promet pa bo po Slovenski cesti v smeri sever (proti Bežigradu, op. a.) potekal po vozišču z ostalim prometom,« so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Zagotovili so, da bodo občane o natančnem poteku zapor ažurno obveščali.

Na občinskem portalu Prominfo je sicer označeno, da bosta del Pražakove ulice od križišča s Slovensko cesto do križišča s Cigaletovo ulico in del Slovenske za ves promet popolnoma zaprta do predvidoma 30. aprila 2019. vbr