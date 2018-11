Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi poslabšajo naše sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Alkohol že s prvim popitim kozarcem vpliva na mišljenje in zaznavanje, tako da smo manj sposobni za vožnjo in ustrezno odzivanje zlasti v kritičnih trenutkih, opozarja Agencija za varnost prometa. Vozniki naj se vnaprej dogovorijo, kako bodo prišli domov z zabave, če so pili ali uporabili prepovedane psihoaktivne snovi, so pozvali.

Na slovenskih cestah se je letos do 30. septembra zgodilo skoraj 1100 prometnih nesreč, ki jih je povzročil udeleženec pod vplivom alkohola. Zaradi pijanih povzročiteljev je letos umrlo 14 ljudi, med katerimi je bilo kar 12 hkrati tudi povzročiteljev.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola so povzročili vozniki motornih vozil v starosti od 25 do 34 let, sledijo pa jim stari od 35 do 44 let.

Med letošnjimi povzročitelji smrtnih nesreč je bilo osem voznikov osebnih vozil, dva mopedista, dva voznika tovornega vozila in dva kolesarja. Devet nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo zunaj naselja, v kar 11 primerih od 14 pa se je nesreča zgodila v temnem delu dneva.