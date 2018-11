Človeštvo je zasvojeno s plastiko. Ljudje vsako minuto uporabijo milijon plastenk, na leto se jih nabere že 500 milijard. Velikanske količine plastičnih odpadkov je čedalje težje učinkovito reciklirati, ogromno plastičnih smeti pa konča v morjih. Spomladi so raziskovalci na enem od najbolj oddaljenih otokov v južnem Pacifiku, na nenaseljenem koralnem otoku, nabrali 18 ton plastičnih odpadkov. Novejše raziskave kažejo, da se mikroplastika prek ribje hrane pojavlja že v prehrani ljudi.

Poskusi reševanja apokaliptičnega utapljanja človeštva v plastičnih smeteh vznikajo po vsem svetu. Organizacija Ocean Cleanup 23-letnega Nizozemca Boyana Slata se je lotila čiščenja največjega smetišče na svetu, pacifiškega sloja smeti, v katerem z ogromno, po morju plavajočo oviro v obliki črke u prestrezajo z morskimi tokovi plavajoče plastične odpadke, ki jih bodo z ladjami odvažali na kopno in jih potem reciklirali ter prodajali industriji. S polno delujočim sistemom zbiralnikov nameravajo v petih letih zbrati 40.000 ton plastike. Berlinsko podjetje Pentatonic izdeluje pohištvo iz potrošniških smeti in reciklirane plastike ter ga prodaja tudi že nekaterim velikim svetovnim podjetjem. Njihov proizvodni cikel je »neskončen«, saj svoje izdelke po koncu uporabe reciklirajo v nove izdelke, na tak način pa vključujejo potrošnike v trajnostno dobaviteljsko verigo.

Načela krožnega gospodarstva začenjajo cveteti tudi v Afriki. V Gani in Alžiriji uporabljajo na primer odpadne plastične steklenice pri gradnji cest in zatočišč za begunce, v Kamerunu pa organizacija Madiba & Nature iz njih izdeluje kanuje.

Madiba & Nature

Organizacijo oziroma neprofitno podjetje Madiba & Nature je leta 2015 ustanovil Essome Ismael in začel s skupino študentov iz zbranih in očiščenih plastenk ustvarjalno izdelovati čolne v obliki kanuja, da bi spodbudil ljudi k drugačnemu razmišljanju o tem, kako lahko plastične smeti odlagajo oziroma ponovno uporabijo. Na tak način želi Essome Ismael s somišljeniki tudi spodbujati krožno gospodarstvo v Afriki. »Pomagati želimo pri spreminjanju odnosa ljudi in slabih navad pri ravnanju s plastičnimi odpadki, ki poslabšujejo občutljive ekosisteme,« so zapisali na svoji spletni strani, ki je tako kot njihov facebook profil močno orodje v njihovem boju.

Essome pravi, da je njegova vizija zmanjšati količino odpadkov v vodnem, morskem in mestnem okolju v Kamerunu, da bi omogočili boljše prilagajanje podnebnim spremembam na celini. Leta 2014 so v Kamerunu sicer uradno prepovedali plastične vrečke za enkratno uporabo, vendar se zakon praktično ne izvaja, saj trgovci ne pristajajo na dražje alternative. »Borimo se,« pravi Essome, »poskušamo najti inovativne alternative, ki bi dodale vrednost rabljenim plastenkam.«

Prostovoljci podjetja Madiba & Nature so blizu največjega kamerunskega mesta Douala zbrali na tisoče plastenk in iz njih izdelali ekološke čolne (ecoboat), ki tako kot okolju koristijo lokalni skupnosti, saj jih uporabljajo tudi ribiči. Essome Ismael še pojasnjuje, da so plastične steklenice ponekod povsem zamašile plovne poti in povzročile lokalne poplave. Ribič Emmanuel Japa pravi, da so sprva mislili, da gre pri ekočolnih za slabo šalo, vendar se je izkazalo, da so obrtniško izvrstno narejeni in dobro plovni.

Čolni so šele začetek. Madiba & Nature izvaja programe za inženirje in študente o zelenem gospodarstvu, pomagajo tudi razvijati modele lokalnega upravljanja odpadkov, iz plastenk so začeli gradit piroge in oblikovati senčnike, lestence in posode za smeti, učijo pa se tudi, kako uporabiti reciklirano plastiko pri gradnji stavb in cest. Z ecočolni vsak konec tedna priredijo izlete, turiste pa vodijo na izlete po obalnem delu države. Njihova vizija je »Afrika, v kateri bo krožno gospodarstvo pripomoglo k ustvarjanju delovnih mest, varovanju narave skozi recikliranje in ponovno uporabo plastičnih odpadkov in v kateri bosta prevladala razvoj obnovljive energije in upravljanje vodnatih delov pokrajine, urbanih predelov in zaščitenih območij«.