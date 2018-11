V fundaciji so veseli, da so številni po desetih letih, kolikor traja projekt, spoznali smisel akcije in da so hkrati spodbudili podobne projekte po vsej Sloveniji. "Na ta način ohranjamo spoštljiv odnos do smrti in do življenja, hkrati pa z njo rešujemo vse večji problem onesnaževanja okolja," je opozorila idejna vodja akcije Damijana Jelševar.

V projektu sodeluje 120 organizacij in več kot 400 prostovoljcev, postavili pa so več kot 50 stojnic po Sloveniji.

Sredstva bodo med drugim namenili pokritju stroškov zdravljenja težkih bolezni ter nakupu invalidskih vozičkov z gosenicami, ventilatorjev, defibrilatorjev, antidekubitusnih blazin za upokojence in nevrofizioterapevtskim obravnavam otrok.

Na račun fundacije se še vedno stekajo donacije posameznikov in organizacij, ki darujejo tudi prek spletne strani www.manjsveck-manjgrobov.si in s sms-sporočilom. T. i. SMS svečko je do konca prihodnjega tedna še vedno mogoče prižgati, če pošljemo SMS s ključno besedo SVECKA za en evro donacije ali SVECKA5 za pet evrov donacije na telefonsko številko 1919.

Akcija je letos potekala v Zagorju ob Savi, Trbovljah, Hrastniku, Celju, Mariboru, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Grosuplju, Domžalah, Logatcu, Murski Soboti, Šmartnem ob Paki, Savi, Novem mestu in Velenju.