Tampa Bay Lightning je potrebovala vsega 14 sekund za zmago nad Ottawo. Tedaj je namreč zadel Yanni Gourde in svojemu moštvu zagotovil zmago s 4:3.

Bil je to sanjski preobrat za Tampo Bay, ki je podaljšek izsilila 26 sekund pred koncem rednega dela z golom Braydena Pointa, in hkrati nova nočna mora za domače navijače oziroma hokejiste, ki so doživeli šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah.

Podoben razplet so videli tudi gledalci v Anaheimu, vendar za njih s srečnim koncem in to prvič po sedmih porazih. Cam Fowler je hat trick dosegel 36 sekund po začetku podaljška. Hkrati je bil branilec strelec vseh treh zadetkov proti Columbus Blue Jackets in je s tem postal šele tretji branilec v zgodovini kluba, ki je dosegel tri zadetke.

Anaheim bo v noči iz torka na sredo naslednji tekmec Los Angeles Kings, ki so zamenjali trenerja. Johna Stevensa je nasledil Kanadčan Willie Desjardins.

Edino zmago v rednem delu so zabeležili New York Rangers proti Buffalo Sabres (3:1). Junak je bil vratar Henrik Lundqvist, ki je ubranil 39 strelov. Rangers so v prvih enajstih tekmah dosegli le tri zmage, zdaj pa so zabeležili tretjo v nizu. Dva zadetka je dosegel Jimmy Vesey, enega pa Neal Pionk.