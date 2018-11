Nagrado CESA (central european startup awards) je podjetje dobilo v najboljšem trenutku, saj sprejema prijave za že osmi program pospeševanja #8 BATCH 2019, ki se bo začel januarja prihodnje leto. Čeprav se lahko že zdaj pohvali z odlično statistiko – skoraj 130 pospešenih podjetij od leta 2015, 30 milijonov evrov zbranega kapitala in obširno vseevropsko omrežje partnerjev – je najnovejše priznanje jasno znamenje vsem zainteresiranim startupom, da je pospeševalnik ABC kraj, kjer želijo biti.

V ožji izbor bodo prišla le podjetja, ki že imajo osnovne prihodke, zmagovalni poslovni model ter motivirano in predano ekipo, ki se bo udeležila trimesečnega pospeševalnega programa v Sloveniji. Izbrani startupi bodo dobili 25.000 evrov konvertibilnega posojila, najboljši pa tudi možnost vlaganja internega VC, sklada tveganega kapitala – ABC First Growth, ki sodeluje s partnerji in investira med 100.000 in 250.000 evrov v startupe s prometom. Ne le da izbrana podjetja čaka profesionalen, a oseben pristop, v programu se bodo učili od najboljših v industriji, ki jim bodo pokazali, kako uresničiti svoj polni potencial in svetu predstaviti svoje inovativne rešitve.

»CESA za nas predstavlja pomembno priznanje delu ekipe v zadnjem letu. Kaže na to, da delamo dobro, da nas startupi podpirajo, zato z velikim optimizmom zremo v naslednji program, ki se začne 7. januarja. Ob tem vabim vse startupe, da se nam pridružijo v nagrajenem programu pospeševanja, in se veselim sodelovanja z njimi,« pravi Bernard Grum , direktor ABC-pospeševalnika. V program se je mogoče prijaviti do 7. decembra, sprejeli pa bodo deset najboljših startupov. ABC-jev program pospeševanja se osredotoča na iskanje strateškega ujemanja med startupi in partnerji, zagonskim podjetjem daje s čezmejnim pospeševanjem konkurenčno prednost in jim s svojim partnerskim omrežjem omogoča preboj v tujino.

Prva izbira za startupe iz regije

Vse od svoje ustanovitve leta 2015 je bil ABC-pospeševalnik zmeraj osredotočen na vključevanje v različne startup ekosisteme in utrjevanje svoje vloge kot povezovalca med njimi. Zahvaljujoč čezmejnemu pospeševanju, globalnemu širjenju in močnemu omrežju investitorjev je postal prva izbira za startupe iz regije, ki želijo pridobiti investicije, optimizirati poslovanje in se pripraviti na hitro rast. »Razlika od drugih korporacijskih pospeševalnikov, kot so na primer Siemensov, Philipsov in različnih bank, ki iščejo mlada podjetja, ki potrebujejo pomoč pri organizaciji, poslovnih povezavah in financiranju, je, da je v naš pospeševalnik vključenih več podjetij, ki pa imajo podoben cilj,« pravi Aljoša Domijan, ustanovitelj in izvršni direktor EnaA ter soustanovitelj ABC-pospeševalnika.

»Tako želimo priti do novih idej, razvojnih ekip, ki bi nam pomagale tudi pri našem glavnem poslu, in to tako, da vključimo posebnosti mladih. Ko sem govoril z direktorjem Siemensovega pospeševalnika, je rekel, da niso mogli verjeti, da mladi z doktorati niso več tako zainteresirani priti k njim v službo, ampak rajši delajo v neformalnih oblikah, v lastnih podjetjih, in temu so se prilagodili. Danes je tudi v Sloveniji težko, če v uveljavljeno podjetje pride kar naenkrat skupina ljudi, ki razmišljajo, živijo in delajo drugače, so hitri in agilni, v podjetju, ki je že toliko let na trgu, pa bi se morali pokoriti interni kulturi, ki tam obstaja. In ko ugotoviš, da to v podjetju, kakršno je tudi moje, ne gre več, greš v pospeševalnik in podjetjem omogočiš, da dejansko začnejo rasti in uspejo.«