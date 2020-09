Antifašizem v primorskih cerkvah

Antifašizem je postal skoraj neviden. Potisnjen je bil na zadnje strani šolskih učbenikov zgodovine in je izrinjen iz vsakdanjega političnega prostora živel samo še na proslavah. Vsaj na tistem delu proslav, ki se ne identificirajo s fašizmom in njegovimi sorodniki. Antifašizem je zato težko otipati in ga ni videti skoraj nikjer.