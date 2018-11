Gorska vodnica Lhakpa Sherpa je ženska, ki je največkrat stopila na vrh Everesta, maja letos ga osvojila še devetič in se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Upa, da ji bo prihodnjo pomlad to uspelo še desetič. Ko ne pleza v Nepalu, živi v ZDA, kjer v mestu Hartford v Connecticutu dela v prodajalni verige zdrave hrane Whole Foods. S pomivanjem posode in odnašanjem smeti zasluži 11,5 dolarja na uro, dovolj, da preživi sebe in hčerki, stari 11 in 16 let, seveda pa premalo, da bi lahko trenirala in profesionalno plezala. Rojena je bila v himalajski vasi, kjer je odraščala skupaj z enajstimi brati in sestrami.

»Imam sedem sester, a mi je mama govorila, da sem bolj podobna fantu, saj sem večinoma počela fantovske stvari,« je povedala 44-letna Lhakpa Sherpa. Iz rodne hiše je opazovala Everest, njena najpogostejša učiteljica je bila narava in nikoli ni pridobila uradne izobrazbe. Pri petnajstih je že delala za eno od agencij kot kuharica in nosačica opreme na himalajskih odpravah – do baznega tabora, od tam pa po višinskih taborih. Goreče si je želela slediti stopinjam Pasang Lhamu, prve Nepalke, ki je prišla na vrh Everesta, potem pa umrla med sestopom z gore.

Dolgo ni mogla dobiti vladnega dovoljenja za vzpon. »Uradnike je bilo strah, jaz pa sem jim vztrajno ponavljala, da želim osvojiti vrh, da je to moj največji cilj,« je povedala. Leta 2000 je končno dobila priložnost in se povzpela na streho sveta. Na zabavi po končani odpravi je spoznala romunsko-ameriškega plezalca Georga Dijmarescuja in kmalu sta se poročila. Do leta 2006 sta skupaj opravila pet vzponov na Everest, a je leta 2004 med njima v baznem taboru izbruhnil vroč prepir, ki se je končal z medsebojnim pretepom. Leta 2008 ju je hudo prizadela recesija v ZDA, Dijmarescu je za nameček zbolel za rakom in finančne obveznosti zdravljenja so pripomogle k propadu zakona. Kljub težavam Lhakpa ni opustila vzponov na Everest. »Ves čas mislim na to goro, na to, kako bom šla spet v Nepal,« pravi.