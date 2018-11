Okoli 2,4 milijona ljudi, ki v povprečju delajo 28,5 ure na teden, bi bilo zadovoljnih, če bi lahko v povprečju delali dodatnih 10,9 ure, kar bi naneslo 39,4 tedenskih delovnih ur, ugotovitve Destatisa povzema nemška tiskovna agencija.

Anketo so opravili med zaposlenimi, starimi od 15 do 74 let. Ti so po večini prepričani, da bi več delovnih ur pomenilo tudi več denarja. Tako gre sklepati, da je večji zaslužek glavna motivacija za željo po večjem obsegu dela.

Nasprotno bi bilo po ugotovitvah statističnega urada okoli 1,4 milijona Nemcev zadovoljnih, če bi delali za okoli 10,8 ure tedensko manj. Ti ljudje v povprečju delajo 41,8 ure na teden.

Kot še poroča dpa, so v anketi sodelovali tako zaposleni s polnim kot s skrajšanim delovnim časom. Slednji so v povprečju tedensko delali 19,8 ure, zaposleni s polnim delovnim časom pa v povprečju 41,5 ure.