V Indiji ubili tigrico, ki naj bi pokončala več kot deset ljudi

New Delhi, 3. novembra - V Indiji se je v petek zvečer končal eden najbolj odmevnih lovov na tigrico, ki naj bi bila odgovorna za smrt več kot deset ljudi. Tigrico, ki so jo ljubitelji divjih živali poimenovali Avni, so ustrelili v gozdovih v zvezni državi Maharashtra na zahodu Indije. Njena smrt je v javnosti sprožila burno razpravo o zakonitosti usmrtitve.

Skupina več kot 150 ljudi je tigrico, ki so ji lovci nadeli oznako T1, v obsežni operaciji več mesecev iskala s pomočjo brezpilotnikov, infrardečih kamer in psov, ostrostrelci pa so ji bili za petami celo na slonih, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na policijo in indijske medije.

Oblasti domnevajo, da je šestletna tigrica, sicer mati dveh desetmesečnih mladičev, od junija 2016 pokončala 13 ljudi na območju Yavatmal in zaradi svoje krvoločnosti ustrahovala več kot 5000 prebivalcev.

Po smrti tigrice se je vnela razprava o upravičenosti njene usmrtitve, še zlasti potem, ko so mediji poročali, da je niso imeli namena uspavati. Indijsko vrhovno sodišče, ki je izdalo ukaz o ulovu T1, je pred tem odločilo, da jo lahko usmrtijo, če uspavalo ne bi delovalo. Tigrico so sicer usmrtili ponoči, ko uspavala ni dovoljeno uporabljati, je poročal indijski časnik Times of India.

Aktivisti za pravice divjih živali so na svetovnem spletu izrazili protest zaradi usmrtitve Avni, ki je zapustila dva mladiča. Trdijo namreč, da bi jo pristojne gozdarske oblasti lahko ulovile namesto ubile.