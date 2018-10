Spomenik enotnosti, ki upodablja Patela, je dvakrat višji od znamenitega Kipa svobode v New Yorku in bo po prepričanju indijskih oblasti postal pomembna turistična atrakcija.

Tamkajšnji prebivalci pa opozarjajo, da gre za zapravljanje javnega denarja, ki bi ga lahko bolj smiselno porabili.

Spomenik je iz brona in jekla, odkrili pa so ga z bogatim ognjemetom in ob poostrenih varnostnih ukrepih ob 142. obletnici rojstva Patela.

Spomenik je odkril indijski premier Narendra Modi, ki je bil tudi pobudnik njegove izgradnje. "Patel je želel, da bi bila Indija močna, čvrsta, previdna in prilagodljiva nacija, in za to si prizadevamo," je dejal ob otvoritvi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gradnjo kipa so financirale vlada, državna podjetja in nekatere druge institucije, za dokončanje pa je 250 inženirjev in 3400 gradbenih delavcev potrebovalo 33 mesecev.

Kip Patela, ki je "oblečen" v tradicionalno indijsko obleko in s šalom čez ramo, je narejen iz 210.000 kubičnih metrov cementa, 25.000 ton jekla in 1700 tona brona. Zamislil si ga je priznani indijski kipar Ramu Sutar.