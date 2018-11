Podaljšek je odločil tudi tekmo v olimpijskem Vancouvru, kjer so navijači lahko spremljali kar 13 zadetkov. Na koncu so bili boljši hokejisti domače ekipe Canucks, ki so goste iz Kolorada Avalanche ugnali s 7:6 za še tretjo zaporedno zmago.

Odločilni zadetek je prispeval Derek Poulliot, ki je zabil 22 sekund pred koncem podaljška ter tako preprečil, da bi o zmagovalcu obračuna odločali kazenski streli. Pri domačih se je izkazal Elias Petterson s petimi točkami, tremi podajama in dvema goloma.

Hokejisti Florida Panthers in Winnipeg Jets so tekmo odigrali v gosteh tostran Atlantika v finski prestolnici Helsinkih. V vlogi gostujočega moštva so bili hokejisti Panthers, ki so domače Jets odpravili s 4:2.

Obračun je bil del tako imenovane svetovne serije NHL. Petindvajsetič so hokejisti NHL v rednem delu sezon tekmo odigrali na stari celini, sedmič na Finskem.