Kako bi zagovarjali trditev, da bi se zgodba Romea in Julije končala drugače, če bi imela internet? Ali pa, da bi diplomati funkcionirali bolje, če bi uporabljali aplikacijo snapchat? O takšnih in podobnih trditvah so med drugim debatirali udeleženci svetovnega tekmovanja iz znanja World Scolar's Cup v Barceloni, med njimi tudi devetošolke z osnovne šole 14. divizije na Senovem Maja Kmetec, Lea Šterban in Petra Požun. Udeleženci se na tekmovanju, ki so si ga zamislili Američani in poteka po vsem svetu, v angleščini pomerijo v ekipni debati, kreativnem pisanju esejev in dveh preizkusih znanja iz zgodovine, sociologije, psihologije, umetnosti, naravoslovja in medsebojnih odnosov, letošnja krovna tematika pa je bila prepleteni svet.

Zgovorna in simpatična dekleta so najprej blestela na regijski ravni februarja lani v Ljubljani ter domov prinesla štiri zlate in pet srebrnih medalj ter tri majhne plišaste alpake, maskote tekmovanja. Uspeh je dekleta sredi julija ponesel na naslednjo raven, Global Round v Barceloni. »Že takoj ko smo prispele, smo vedele, da bo to ena super dogodivščina. Ljudje so bili zelo prijazni, gostoljubni, zato smo se počutile kot doma,« je dejala Kmetčeva.

Z vsakim nivojem še bolj »zlate« In če so bile pred odhodom v Ljubljano še negotove, saj niso vedele, kaj jih čaka in na kakšni stopnji je njihovo znanje, so bile na poti v Španijo že bolj sproščene. Blestele so med 2150 vrstniki iz 56 držav ter se ovenčale s kar petimi zlatimi in šestimi srebrnimi medaljami. In še večjimi alpakami, seveda. »Ko smo izvedele, da smo se uvrstile na zaključno tekmovanje na prestižni univerzi Yale v Ameriki, smo od sreče skoraj zajokale,« dodaja Kmetčeva. Tako bodo 15. novembra za en teden odpotovale čez veliko lužo. A ker pot, nastanitev, ekskurzije in vsi drugi stroški nanesejo skupaj okoli 10.000 evrov, družine deklet in šola tega zneska ne bi zmogle. Zato so krajani stopili skupaj in se v petek množično udeležili dobrodelnega koncerta, ki ga je pripravila šola. Po besedah ravnatelja Vinka Hostarja je ta več kot uspel, saj so zbrali 2300 evrov, nekaj več kot 6000 evrov so že ali pa še bodo prispevali donatorji in prav gotovo se bo našel še kdo, ki bo primaknil kakšen evro in učenkam omogočil, da bodo ime šole, kraja in celotne Slovenije ponovno ponesle v svet. »Seveda je za nami in tudi pred nami ogromno dela,« pravi mentorica Lea Opravž. »Poleg tega je večina snovi po zahtevnosti primerna za srednje in ne za osnovne šole. Dobivamo se v šoli, punce morajo veliko naštudirati tudi same doma.« Kot pravi, so se dekleta po Barceloni povezala tudi z drugimi ekipami po Evropi, izdelujejo skripte, si izmenjujejo gradivo. Ekipe dobijo od organizatorjev zgolj vprašanja ali ključne besede, celotno gradivo pa morajo poiskati same.