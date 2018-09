Znanje, napor in digitalna era

Koalicija petih strank z LMŠ na čelu se je zavezala, da bo »posodabljala« delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih glede »na izzive in priložnosti, ki jih prinašajo nova spoznanja tako na pedagoškem kot na tehnološkem področju«. Na prvi posluh morda ta obljuba zveni obetavno: posodabljanje je tako in tako postalo čarobni pojem, ki je verbalno in vsebinsko nadomestilo osovraženo reformo. A težava je v tem, da lahko le ugibamo, katera nova pedagoška in tehnološka spoznanja ima vladajoča peterica v mislih in zakaj jih ni določneje definirala ter vsaj nakazala, česa konkretno se bo na njihovi podlagi lotila. Recimo vsaj tako kot v zdravstvu, kjer ji ni prišlo na misel, da bi zapisala, da bo probleme reševala glede na nova spoznanja v medicini in zdravstvu.