V podjetju Arosa Mobilia – znanem kot nekdanji Marles oziroma Gorenje Notranja oprema – od včeraj stavkajo. Stavkovni zahtevi sta dve: izplačilo plač za september in izplačilo regresa za letošnje leto. Sekretar SKEI Štajerska Martin Dular je pojasnil, da so plače v zamudi že vse leto, da se izplačujejo po delih in za nazaj, socialni prispevki za zaposlene pa naj bi bili nazadnje plačani maja. Delavci tudi sicer poročajo o slabih odnosih na delovnem mestu: prihajalo je do različnih pritiskov na zaposlene, šikaniranja in celo do fizičnega obračunavanja.