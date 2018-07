Se spomnimo osemdesetih?

Knjiga Žige Valetiča 80ta, desetletje mladih (zapis naslova je nekatere lektorje razburil) je bila nestrpno pričakovana in po izidu navdušeno sprejeta. Seveda zlasti pri tistih, ki smo bili v tistih daljnih časih že na svetu in vsaj za silo mladi. Za nas so v vzvratnem pogledu osemdeseta odličen čas – ni čudno, da se kompilacija, ki jo je ob knjigi objavila Založba kaset in plošč RTV Slovenija, začne s pesmijo Moni Kovačič Utrip mladosti. Spomini na leta mladosti zmeraj pomagajo k dobremu počutju!