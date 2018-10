Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 16.046.700 delnic Hotelov Bernardin, zmanjšano za delnice, ki jih imajo Sava in z njo usklajene družbe že v lasti. Sava je že zdaj lastnica 6.059.964 delnic oz. približno 38-odstotnega deleža, DUTB ima v lasti 5.664.089 delnic oz. približno 35 odstotkov delnic, Zavarovalnica Triglav je lastnica 550.077 delnic oz. dobrih treh odstotkov delnic, Kad pa ima v lasti 3276 delnic Hotelov Bernardin.

Omenjene družbe so 28. septembra podpisale sporazum, po katerem v prevzemu nastopajo skupaj, prevzemnik pa je Sava, ki se je za izvedbo prevzema tudi dokapitalizirana v višini 4,7 milijona evrov.

Sava in z njo usklajene družbe praga uspešnosti ponudbe niso postavile, izhaja iz ponudbe, ki je objavljena v današnjem Dnevniku.

Prevzem Hotelov Bernardin je, kot je pred časom za STA pojasnil izvršni direktor družbe Sava Gregor Rovanšek, pomemben korak v konsolidaciji lastništva družb Sava Turizem, Hoteli Bernardin in Istrabenz Turizem, s katero bodo postavljeni pogoji za nadaljnjo, operativno konsolidacijo, ki bo prek sinergijskih učinkov privedla do povečanja vrednosti družb.

Z delnicami Hotelov Bernardin se sicer ne trguje na nobene organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Leto 2017 je družba sklenila s triodstotno rastjo prihodkov od prodaje storitev, ki so nanesli 28,58 milijona evrov prihodkov. Čisti dobiček se je potrojil in je znašal nekaj nad 892.000 evrov.

Hoteli Bernardin so v zadnjih treh letih naredili premik pri dezinvestiranju z namenom poplačila finančnih obveznosti in operativni dobičkonosnosti, nedavno so prenovili Grand Hotel Bernardin. To je po Rovanškovih besedah osnova za dobro prihodnje delovanje. Rovanšek verjame, da je vrednost družbe Hoteli Bernardin s Savinim načinom upravljanja mogoče povečati.