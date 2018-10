Prvi mož Save Gregor Rovanšek je za STA povedal, da so z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnico Triglav in Kapitalsko družbo (Kad) podpisali sporazum, po katerem v prevzemu nastopajo skupaj, prevzemnik pa je Sava. Prevzem se bo torej nanašal na približno 24-odstotni delež v Hotelih Bernardin, ki še ni v lasti Save in z njo usklajenih družb v tem prevzemu.

Za namen prevzema Hotelov Bernardin so lastniki Save - Slovenski državni holding, Kad in sklad York - nedavno potrdili tudi dokapitalizirana v višini 4,7 milijona evrov. Sava je sicer lastnikom najprej predlagala dokapitalizacijo v višini 12,5 milijona evrov, ki bi omogočila 100-odstotni prevzem Hotelov Bernardin, a so se lastniki odločili, da zagotovijo sredstva delež, ki ni v lastništvu omenjenih družb, v katerih je država pomemben lastnik.

Prevzemno ponudbo bo Sava zdaj objavila ne prej kot v 10 dneh in najpozneje v 30 dneh od današnje objave prevzemne namere. Kot je še razvidno iz prevzemne namere, objavljene v časniku Dnevnik, bo prevzemne aktivnosti za Savo vodila družba Alta invest.