Bolsonaro je v prvem govoru po zmagi obljubil, da bo spremenil usodo Brazilije in ustvaril veliko, svobodno in bogato državo. »Ni se bilo več možno spogledovati s socializmom, komunizmom, populizmom in levičarskim ekstremizmom,« je dejal.

Bolsonaro, na katerega letijo očitki o rasizmu in homofobiji, je napovedal, da bo vodil Brazilijo različnih mnenj, barv in usmeritev. Obljubil je, da bo sledil zgledu voditeljev, kot je Winston Churchill, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bolsonaro, ki so ga poimenovali brazilski Donald Trump, je znan po skrajnih stališčih, naklonjenosti do bivše vojaške diktature ter zaničevalnih pripombah na račun žensk, temnopoltih in homoseksualcev. Zaradi svojih predvolilnih obljub o izkoreninjenju korupcije, v katero so vpleteni številni tradicionalni politiki, in obljub, da se bo ostreje lotil kriminala v državi, kljub temu uživa dokaj visoko podporo Brazilcev vseh slojev.

Poraženec volitev Haddad je napovedal, da bo še naprej branil demokracijo v državi. »Živimo v času, ko so institucije ves čas na tnalu,« je sporočil privržencem v Sao Paulu.

55-letni Haddad, bivši župan Sao Paula, čigar starši so priseljenci iz Libanona, je kot predsedniški kandidat tik pred zdajci zamenjal zaradi korupcije obsojenega bivšega predsednika Luiza Inacia Lulo da Silvo.