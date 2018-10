Današnje obilno deževje v Sloveniji je ponagajalo nogometašem Domžal in Gorice, saj je bila tekma zaradi razmočenega igrišča v tamkajšnjem športnem parku preložena na predvidoma 7. november. V 14. krogu 1. SNL je že v soboto Celje ugnalo Triglav, danes pa Krško Muro in Rudar Velenje Aluminij.

Ko sta se Mura in Krško avgusta spopadla na Fazaneriji (0:1), je odločila ena prekinitev. Marco da Silva je danes vajo ponovil, Krško pa je za drugo letošnjo in komaj prvo zmago na svojem stadionu tokrat dvakrat izkoristilo prekinitev. »Ne bi dosti govoril o igri, za nas so igrale le tri točke. Fantje so jih krvavo prigarali,« je bil ponosen Alen Šćulac.

Zato pa Anteju Šimundži ni ostalo drugega, kot da je tekmo označil za čudno. Mura je v prvem polčasu, ko je Luka Šušnjara zadel prečko, dokazovala, zakaj je višje od Krškega. »V prvem polčasu smo bili boljši, ampak nismo uspeli realizirati. Vedno se nam je nekaj izmuznilo, Krško je prišlo do igre, zgodil se je avtogol, ki se vedno zgodi.« S tem je Šimundža meril predvsem na dejstvo, da Mura ostaja edina še brez zmage oziroma najslabše moštvo v gosteh.

Ko je David Kovačič ogrel Matka Obradovića, je Muro zlomil pritisk. Obradović je po kotu odletel v prazno, Rok Sirk in Špiro Peričić pa sta »telovadila« z izbijanjem in slednji je zabil v lastno mrežo. Nato je kmalu zatem da Silva iz prostega strela zabil še svoj tretji letošnji gol in postavil končni izid 2:0.