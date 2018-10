Med drugim so v zapore dostavljali marihuano, heroin in amfetamin, pa tudi kartice SIM in mobilne telefone. Gre za enega najobsežnejših primerov te vrste v Veliki Britaniji. Policija je zasegla 11 dronov, so sporočili v petek.

Združba je delovala 14 mesecev, dostavljali pa so drogo v paketih po en ali 1,5 kilograma. V celici enega od osumljencev so policisti našli drogo v skupni vrednosti več kot 20.000 evrov. V zaporih je sicer cena droge štirikrat višja kot na ulici.

Zapori v Veliki Britaniji so zastareli in prenapolnjeni. Poleg tega primanjkuje osebja, pomanjkljivi pa so tudi higienski standardi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.