Osebe, ki so se bile pripravljene izseliti, so tihotapci iskali v Makedoniji in Albaniji. Za pot v Severno Ameriko so morali plačati od 20.000 do 25.000 dolarjev (od 17.300 do 21.600 evrov), ponarejene dokumente različnih evropskih držav pa so prejeli še v domovini.

Prvi del poti so migranti opravili še zakonito z lastnimi potnimi listi, od Avstrije dalje pa so potovali s ponarejenimi papirji v Španijo, od tam pa v ZDA, Kanado in tudi Veliko Britanijo.

Španski preiskovalci so na več letališčih identificirali in aretirali 27 migrantov, ki so potovali s ponarejenimi dokumenti. V Makedoniji so v začetku oktobra v hišnih preiskavah odkrili večje količine gotovine v tujih valutah, zasegli pa so še dva avtomobila, strelno orožje, strelivo, avstralske potne liste in druge dokumente.

V akciji so sodelovale pristojne oblasti iz Makedonije, Avstrije, Španije, Albanije, Bolgarije in ZDA.