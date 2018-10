»To je velika zmaga za delavce, tudi zato, ker je prva takšna v državi,« je dejal vodja sindikata Enotnost pri LPP Mirko Savanović in dodal: »To je zmaga pravne države nad kapitalom.«

Sodba bo po njegovih pojasnilih vplivala tako na tiste, ki so v LPP delali pred letom 2013, kot tudi na tiste, ki so prišli po tem letu, ter tudi na upokojene, in to pomeni na vsakega delavca od 7000 do 8000 evrov na letni ravni. Po oceni sindikata Enotnost bi uresničitev sodbe za vse zaposlene v javnem podjetju stala približno šest milijonov evrov.

Da bodo v skladu s sodbo začeli to izvrševati, so sporočili iz LPP: »Za tožnike bomo zapadle zneske poravnali nemudoma, za vse druge zaposlene pa v roku, ki bo sprejemljiv za vse. Pri oktobrski plači bomo začeli redno obračunavati prispevke v sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Kapitalski družbi.« Obveznost, ki izhaja iz sodbe, je po njihovem ocenjena na 700.000 evrov, medtem ko je izračun zneska za vse voznike še v pripravi.

Po prvih 53, ki so se odločili za tožbo, jo je proti podjetju LPP doslej vložilo še približno 230, nekateri so sicer po besedah Savanovića od nje odstopili, toda skupno jih je po podatkih sindikata še vsaj 200.

»Počakali bomo, da delodajalec izpolni, kar mu je naložilo sodišče,« je na vprašanje, kako naprej, odgovoril Savanović. In ker so »podobne enostranske odločitve« sprejemali tudi drugi delodajalci v državi - po podatkih ministrstva za delo je v poklicno zavarovanje vključenih nekaj več kot 46.000 delavcev, toda skoraj 19.000 med njimi jih ima »sredstva v zadržanju« -, bi sodba lahko vplivala tudi nanje, je po pisanju Dela še dejal Savanović.