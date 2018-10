V senci velikega derbija v Ljudskem vrtu bo dejavna tudi preostala osmerica klubov v prvi slovenski nogometni ligi, ki bo ta konec tedna odigrala tekme štirinajstega kroga. Znova bodo pod drobnogledom Domžale, ki tako po igri kot rezultatih ne upravičujejo slovesa tretjega moštva v državi. Nogometašem v rumenih dresih sta se vodilna Maribor in Olimpija že preveč oddaljila, da bi se lahko vmešali v njun interni dvoboj za prvaka. Jutri ob Kamniško Bistrico prihaja Gorica, vendar bo za Domžale pomembnejši sredin povratni obračun v četrtfinalu pokala proti Mariboru. Če bodo varovanci Simona Rožmana izpadli tudi iz boja za pokalno lovoriko, se jim obeta naziv največjega razočaranja sezone. Že pred današnjim derbijem v Mariboru se bosta v Kranju pomerila Triglav in Celje, jutri bosta na sporedu še tekmi v Posavju med Krškim in Muro ter v Velenju, kjer bo gostoval Aluminij. Vse štiri povratne tekme četrtfinala pokala bodo v sredo.

TRIGLAV – CELJEdanes ob 14. uri, sodnik: Žganec

Le redki so pričakovali, da bosta Triglav in Celje po uvodni tretjini prvenstva soseda na lestvici. Prijetno so presenetili Kranjčani, ki pa so na zadnjih treh tekmah vsakič ostali brez točk, zato so znova padli v boj za obstanek. V nedeljo so se v Stožicah ob neučinkoviti Olimpiji izognili visokemu porazu.

Triglav je dobil zadnji dve tekmi s Celjem, zato so v knežjem mestu odločeni, da se oddolžijo gorenjskemu prvoligašu. Ker igra Triglav doma slabše kot v gosteh, je pred Celjem imenitna priložnost za nove tri točke. »Zmaga vedno dvigne samozavest. Treba je ponavljati pristop in igro ter predvsem izkoriščati priložnosti, ki si jih ustvarimo. Želim si, da bi povezali še kakšno zmago in se s tem povzpeli po lestvici,« pravi celjski branilec in kapetan Jure Travner. Reprezentant Rudi Požeg Vancaš je igralec z dodano vrednostjo, saj je v novi sezoni dosegel skoraj polovico vseh celjskih zadetkov. Potem ko je poleti zadeval samo iz enajstmetrovk, se je kasneje sprostil tudi v igri.

Verjetni postavi – Triglav: Čadež, Elsner, Alić, Šalja, Rogelj, Udovič, Gajić, Tijanić, Mlakar, Majcen, Žurga. Celje: Rožman, Andrejašič, Stojinović, Džinić, Travner, Pišek, Benedičič, Novak, Lotrič, Požeg Vancaš, Ibišević. Naš namig: 2.