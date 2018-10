Bertoncljeva zbirka odličij bo tako še naprej ostala brez tako želene kolajne s SP. Doslej se je sicer štirikrat v karieri uvrstil v finale najboljše osmerice sveta, največji uspeh pa je s četrtim mestom dosegel leta 2014 v kitajskem Nanningu.

»Sam nad sabo sem razočaran, ker sem naredil napako. S prstom sem pri wuju nerodno zataknil ročaj in nisem mogel nadaljevati, tako da sem sestopil z orodja. Škoda, ker sem bil res dobro pripravljen, tudi treningi na prizorišču so mi šli dobro od rok,« je uvodoma iz Dohe sporočil Bertoncelj.

»Morda pa je bila ravno to težava, kot sem rekel že pred odhodom, predobro mi je šlo vse skupaj. Vse od evropskega prvenstva, kjer sem osvojil srebro, sem imel za seboj sedem tekem skoraj brezhibnih nastopov. Vedel sem, da se bo slej kot prej to končalo, a sem vseeno upal, da bom ta uspešen niz podaljšal tudi tu v Katarju. Žal se ni razpletlo po željah,« je bil po nastopu razočaran 34-letni telovadec: »Težko najdem neko zgodbo, zakaj nisem naredil sestave tako, kot je treba. Morda malo smole, slaba koncentracija, ne vem. Pri wuju sem s palcem zapel v ročaj, tako da nisem mogel prijeti drugega ročaja, in vsega je bilo konec.«

»Gre za res neumno napako, ki se ti morda zgodi enkrat na 'sto let'. Upaš, da do nje pride na treningu, ko se le nasmeješ, se spet povzpneš na konja in narediš pravilno. Na svetovnem prvenstvu pa imaš le eno priložnost, popravnega izpita žal ni, kot je morda v kakšnem drugem športu. Moral bi narediti, pa nisem,« je še dejal Bertoncelj in priznal, da je imel malo treme, a da ta ni bila razlog za napako: »Trema je vedno prisotna. Vse je bilo v normalnih okvirih, da bi lahko vajo dobro naredil. Škoda.«