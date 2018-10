Kompetenčni centri za razvoj kadrov, tako imenovani KOC 2.0, v Sloveniji delujejo že leto in pol, pripravlja pa se že razpis za KOC 3.0. Anton Golob iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, ki bdi nad uresničevanjem programa, pravi, da se je v tem času razvilo veliko izjemnih partnerskih povezav med sicer konkurenčnimi podjetji.

To vodi k oblikovanju edinstvene sodelovalne podjetniške klime, je prepričan Golob. V sklopu projekta za leti 2017 in 2018 se je oblikovalo 17 panožnih KOC, v katerih sodeluje 305 podjetij, ta pa imajo skupaj več kot 48.000 zaposlenih.

Nove kompetence za večjo konkurenčnost

Gre za partnersko sodelovanje in zviševanje usposobljenosti zaposlenih v posamezni panogi ter za pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost. »Neposredni konkurenti si izmenjujejo dobre prakse, organizirajo dneve odprtih vrat, si pomagajo pri reševanju problemov…« razlaga Golob. Nekateri KOC so uvedli celo delovne zajtrke direktorjev partnerskih podjetij. »Da s konkurenti deliš svoj največji kapital – znanje zaposlenih – je potrebno zaupanje. To se gradi skrbno in na dolgi rok,« pravi Hermina Ogrič, poslovna direktorica Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK), ki je vodja konzorcija in koordinator projekta Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v biotehnologiji in farmaciji (KOC Bio-Pharm). Kot poudarjajo na skladu, je prav od ljudi v projektnih pisarnah kompetenčnih centrov odvisno, kako dober in aktiven je KOC.

Čeprav so partnerska podjetja prisotna na najrazličnejših segmentih trga, imajo kar nekaj skupnih imenovalcev: potrebo po širjenju znanja med partnerji, dvig kompetenc zaposlenih na specifičnih področjih in boljši dostop do najnovejših znanj, poudarja Ogričeva. Dodaja, da jim je delno to omogočil prav razpis za partnerstvo v KOC, vendar pričakovanja projektnih partnerjev na področju razvoja kadrov to presegajo.