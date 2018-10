To je na twitterju potrdila tudi tiskovna predstavnica ameriškega pravosodnega ministrstva. Hkrati je napovedala, da bo več podrobnosti objavljenih na novinarski konferenci ob 20.30 po srednjeevropskem času.

Sumljive pošiljke so bile v zadnjih dneh poslane na naslove uglednih demokratov in kritikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Ob Obami in Clintonovi so bili pošiljke, ki so jih doslej prestregli, naslovljene še na bivšega pravosodnega ministra Erica Holderja, temnopolto demokratsko kongresnico s Floride Maxine Waters, pa tudi bivšega podpredsednika ZDA Joea Bidna.

Danes sta bila odkrita tudi paketa, naslovljena na demokratskega senatorja Coryja Bookerja in nekdanjega vodjo ameriških obveščevalcev Jamesa Clapperja.

Na urad CNN v New Yorku je bil poslan paket na ime nekdanjega direktorja obveščevalne agencije Cia Johna Brennana, prav tako ostrega kritika Trumpa. Pošiljko je že v ponedeljek dobil liberalni milijarder in filantrop George Soros, v četrtek pa ga je prejela newyorška restavracija v lasti ameriškega igralca in režiserja Roberta De Nira.

FBI ocenjuje, da so dogodki povezani in da gre za dejanje ene osebe ali več povezanih oseb. Nobena pošiljka doslej ni eksplodirala.

Tako demokratski kot republikanski politiki so pošiljanje sumljivih paketov pred kongresnimi volitvami že označili za terorizem.