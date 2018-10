Boris Dežulović: Dobra vojaka Lolek in Bolek

Če bi jutri prišlo do vojne in če bi ob zori v zrak zarezale sirene za splošno nevarnost, v vaše mesto pa bi prišla kakšna tuja vojska, ali bi v tem primeru raje videli, da nevarni, mrki vojaki pred vašimi vrati predpostavljajo, da ste vsi do zadnjega teroristi in morilci – tisto, kar v Natovem standardnem jeziku imenujejo »bad guys« – ali bi vam bilo ljubše, da za začetek predpostavijo, da so ljudje na splošno dobri, »good guys«?