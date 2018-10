LeBron James je bil ključni mož Los Angelesa na poti do prve domače zmage v sezoni. Na koncu so Lakers proti Denverju slavili s 121:114, James pa je tekmo končal pri 28 točkah, 11 asistencah in 11 skokih. S tem je vpisal 74. trojni dvojček v karieri in prvega v dresu Los Angelesa. Pri Denverju se je s 24 točkami in 11 skoki izkazal Nikola Jokić.

Detroit je na krilih Andrea Drummonda, ki je dosegel 26 točk in 22 skokov, premagal Cleveland s 110:103. Detroit ima na začetku sezone same zmage, s 4-0 je nazadnje začel pred desetimi leti. Cleveland je na drugi strani izgubil še petič, izkupiček 0-5 je pred tem imel v sezoni 2003/04, ko je bil LeBron James novinec v ligi NBA.

Četrti poraz Oklahome V Orlandu je blestel Portlandov Damian Lillard, ki je domači ekipi nasul 41 točk, od tega je v drugem polčasu dosegel 34 točk. Portland je na koncu slavil s 128:114. Pri Trail Blazers se je z 22 točkami izkazal CJ McCollum, Jusuf Nurkić je prispeval dvojni dvojček – 18 točk, 10 skokov. Za Magic je Nikola Vučević dosegel 24 točk in 11 skokov. Četrti poraz na četrti tekmi je zabeležila Oklahoma, s 101:95 jo je ugnal Boston. Kelti so nadoknadili 16 točk zaostanka ob polčasu, ko so popravili met za tri točke, pa je hitro prišel rezultatski priključek. Za Boston je 24 točk dal Jayson Tatum, Marcus Morris je tekmo končal pri 21 točkah in desetih skokih. Pri Oklahomi se je s 13 točkami in 15 skoki izkazal Russell Westbrook, strelsko najbolj razpoložen je bil Paul George z 22 točkami.