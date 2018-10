Ko je bil imenovan ministrski zbor koalicije petih strank, je bilo hitro jasno, kdo bodo druga in tretja roka ministrov iz vrst SMC, SD, SAB in DeSUS, medtem ko so bili državni sekretarji iz kvote LMŠ dolgo časa popolna neznanka. Do medijev je na to temo pricurljalo zelo malo informacij, kar je bila posledica predvsem dveh dejavnikov: da je bil kadrovski bazen LMŠ izjemno plitev pa tudi da ministri iz te stranke niti niso dobro vedeli, v kaj se podajajo. Ker je LMŠ stranka enega človeka, pa še omejena na eno občino, je razumljivo, da so imeli na začetku precej težav s kadri za