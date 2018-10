Zadnji petek v oktobru je dan, na katerega chefi številnih priznanih restavracij v občini Radovljica pokažejo, kaj se da narediti s skupnimi močmi in tesnim sodelovanjem. Takrat namreč pripravljajo uvodno večerjo Okusov Radol'ce, ki trajajo ves november. Na otvoritveni večerji jedi pripravljajo skupaj priznani kuharji, ki bi po vseh pravilih kapitalizma med seboj morali tekmovati, a so ugotovili, da imajo več vsestranskih dobrih učinkov ob sodelovanju. Ves november pa bodo svoje specialitete po ugodnejši ceni (18 evrov za meni) ponujali vsak v svoji restavraciji.

Vsi meniji, ki jih bodo gostilne ponudile v novembru, so na ogled na spletni strani www.radolca.si, prav tako tudi razpored številnih spremljevalnih dogodkov. Na Turizmu in kulturi Radovljica so pripravili še kulinarični katalog, v katerem je vseh devet gostiln predstavljenih, vsaka s svojo zgodbo in svojim receptom. Katalogu so dodali seznam lokalnih dobaviteljev, ki sodelujejo v projektu Okusi Radol'ce.

Kulinarični november bodo danes odprli v Joštovem hramu v Podnartu, ki je sicer znan po vrhunski pripravi srbskih jedi. Letos je v projekt vključenih devet radovljiških restavracij: poleg Joštovega hrama še Vila Podvin, Gostilna Lectar, Gostišče Tulipan, Gostilna Kunstelj, Gostišče Draga, Gostilna Pr' Tavčar, Gostilna Avguštin in Restavracija Lambergh. Poleg na povezovanju kuharjev je poudarek tudi, pravijo na Turizmu in kulturi Radovljica, na lokalno pripravljeni hrani, ki s kuharji in restavracijami povezuje tudi lokalne dobavitelje.

Sodelujejo tudi pred novembrom in po njem

Letošnji Okusi Radol'ce se bodo sklenili v soboto, 1. decembra, na Linhartovem trgu v Radovljici. »Na Turizmu in kulturi Radovljica smo spomladi k sodelovanju v projektu Okusi Radol'ce še enkrat povabili tudi ostale gostinske ponudnike z območja občine Radovljica,« ob tem poudarja direktorica Nataša Mikelj. »Pogoj za priključitev je, da jih kulinarična strokovnjaka Uroš in Violeta Mencinger ocenita z vsaj tremi sončki in pol. Takšen je bil namreč tudi kriterij, ki ga izpolnjujejo sedaj sodelujoče gostilne in restavracije. A do sedaj se od ostalih povabljenih za ocenjevanje ni odločil še nihče,« dodaja.

Povezovanje gostinskih ponudnikov pa v Radovljici ni značilno le za november in za mesece pred tem, ki zaposlenim v restavracijah in gostilnah služijo za pripravo na otvoritveno večerjo in za usklajevanje novembrskih menijev. Svoje moči združujejo na številnih radovljiških prireditvah v vseh letnih časih. Tako na primer ulična kulinarična ponudba vključenih v projekt popestri poletne četrtkove koncerte na Linhartovem trgu v Radovljici, ki so za tamkajšnje razmere zelo dobro obiskani. pe