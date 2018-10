Da je nekdaj dotrajana stavba na vrhu hribčka v Radovljici, kjer domuje glavna tamkajšnja enota vrtca, dobila novo podobo, je očitno že na prvi pogled. Stavba obiskovalce preseneča z novo fasado, velikim napisom in znakom vrtca. »Zelo smo veseli tudi nadstrešnic, s katerima smo ob dveh igralnicah za najmlajše dobili dve pokriti terasi,« pravi ravnateljica Vrtca Radovljica Marja Čad in poudarja, da bodo najmlajši otroci po novem lahko bolj umirjeno uživali na svežem zraku. Poleg nadstrešnic je vrtec med drugim dobil nova okna, vrata, streho, med prenovo pa so uredili tudi njegovo okolico in zamenjali stavbno pohištvo, dobili nove energetsko varčne svetilke in termostatske ventile.

Dovolj prostora za vse dovolj stare otroke s seznama

Gradbena dela, ki so potekala pet mesecev, je izvedlo podjetje Adaptacije - vzdrževanje, so sporočili z občine. »Otroci lahko vrtec obiskujejo že od 1. septembra, poleti pa so se zaradi del preselili v leški vrtec,« pravijo na občini. A tudi v zadnjem mesecu, ko so si otroci vrtec, seveda pod strogimi varnostnimi ukrepi, delili z delavci, ni bilo težav, pravi ravnateljica. »Tudi od staršev nismo prejeli nobene pritožbe,« je dejala. Po podatkih občine samo radovljiško enoto vrtca obiskuje 213 otrok v 11 skupinah. Stavba je bila zgrajena leta 1976. »To ni bila namenska gradnja, saj je v tej stavbi najprej deloval zdravstveni dom,« opozarja Čadova in dodaja, da so zato prenove še toliko bolj veseli. Vrednost del znaša približno 265.000 evrov, od tega je 169.000 evrov prispevalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 74.000 evrov pa ministrstvo za infrastrukturo.

Energetska obnova radovljiškega vrtca je zadnja od večjih naložb v prostore za predšolsko vzgojo v radovljiški občini, opozarjajo na občini. Po gradnji novega vrtca na Posavcu leta 2009 je bil leta 2014 obnovljen in prizidan še leški vrtec, lani pa so končali energetsko obnovo vrtca v Kropi, v vrtcu v Kamni Gorici pa so pred šestimi leti uredili kotlovnico na lesno biomaso. Radovljiške vrtce sicer v sedmih enotah – v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kamni Gorici, Kropi, na Brezjah in Posavcu – obiskuje 747 otrok v 42 oddelkih. Da bodo vrtec lahko obiskovali najmlajši, ki bodo med letom izpolnili minimalni starostni pogoj, je občina letos uredila tudi dodatni prostor v stavbi zraven nekdanje knjižnice. Odprt bo od novembra za eno skupino otrok prvega starostnega obdobja. Po besedah Čadove že zdaj v vrtec hodijo vsi otroci, ki so dovolj stari za vključitev vanj. A če se bo tudi po novembrski vzpostavitvi novega oddelka pokazala potreba po novem oddelku, ga bodo prav tako poskušali vzpostaviti. »Starši, ki se morajo med šolskim letom vrniti v službo, ker njihovi otroci dopolnijo 11 mesecev, so v največji stiski, saj ne vedo, kdo naj do začetka novega šolskega leta skrbi za njihove otroke, zato jim vrtec in občina poskušata zagotoviti mesto v vrtcu,« pravi.