Dirkač formule 1, Britanec Lewis Hamilton, mora, če želi postati svetovni prvak, na preostalih treh dirkah sezone zbrati vsega pet točk, pod pogojem seveda, da tudi Nemec Sebastian Vettel na vseh treh dirkah do konca sezone zmaga. A vsekakor je bolj verjeten Hamiltonov kot Vettlov scenarij, čeprav je bilo na minuli dirki v ZDA vse bolj ali manj obarvano v rdeče. Le da je zmagal »napačni« Ferrarijev dirkač, Finec Kimi Raikkonen.

»V ZDA nam stvari niso šle dobro od rok, naredili smo preveč majhnih napak, res pa je tudi, da toliko težav s pnevmatikami že dolgo nisem imel. A moral sem ostati miren in paziti, da dirko končam pred Vettlom. Nekako podobno se bomo lotili tudi dirke v Mehiki, predvsem previdno, konec koncev nimam kaj izgubiti. Naslov prvaka pa bomo proslavljali, ko ga bomo imeli v rokah, nič prej, vsa ta preračunavanja nam lahko samo odvrnejo pozornost od pomembnih stvari. Zato se ne prepuščam evforiji, ampak bom skušal narediti vse, kar je v moji moči. Tehnične težave ali kakšno trčenje in vse se lahko postavi na glavo,« je pred dirko v Mehiki previden Lewis Hamilton.

Res je, toliko težav z zadnjimi pnevmatikami kot v ZDA niso imeli od dirke v Belgiji, odgovor pa je pravzaprav zelo enostaven: platišča. In to tista platišča, ki jih uporabljajo na zadnjih kolesih, kajti Mercedes se letos bori s pregrevanjem zadnjih pnevmatik, od Belgije dalje pa uporabljajo posebno oblikovana platišča z odprtinami, ki hladijo pnevmatiko. Odkar so jih namestili na svoja dirkalnika, Hamilton zmaguje, Vettel pa dela napako za napako. Pri Ferrariju so seveda vložili protest, kajti podobno zamisel so lani pri Red Bullu prepovedali, to pot pa so odgovorni odločili, da je platišče povsem legalno. A ker pri Ferrariju s tem niso bili zadovoljni, so bili srebrni pred dirko v ZDA opozorjeni, da bi se Ferrari lahko ponovno pritožil, zato so preventivno oba dirkača v Austinu na start poslali s starimi platišči. In rezultat je bil takoj viden. Zdaj se poraja vprašanje, ali bodo tvegali z novimi platišči tudi v Mehiki ali pa bodo igrali na varno karto in se bosta morala oba dirkača Mercedesa malce bolj potruditi s pregretimi pnevmatikami.

A kot pravijo poznavalci, bo zdaj Hamiltonu res težko vzeti naslov prvaka in bo dovolj, da se bo samo odpeljal do cilja, pa bo lahko postal prvak. Če ne to, pa naslednjo dirko. Medtem so pri Ferrariju, posebej to velja za Sebastiana Vettla, malce izgubili kompas in v zadnjih mesecih dobesedno prespali razvoj. Kot enega glavnih vzrokov za njihove težave navajajo zadnje krilce, ki je bilo korak v napačno smer. Šele ko so na testnih simulatorjih ugotovili, kaj je narobe, so dirkalnika spet opremili s starima krilcema in takoj je bila lega dirkalnika na stezi boljša. »Predolgo je trajalo, da smo to opazili. Ne vem, kaj je šlo vse narobe, a od poletnih počitnic dalje je šlo samo še navzdol. Oba s Kimijem sva čutila, da je bil dirkalnik iz dirke v dirko težje obvladljiv in predvsem ni bil dovolj hiter. Potem skušaš več tvegati, in ko pritiskaš prek meja zmogljivosti tehnike, se hitro pripeti kakšna napaka. In te so nas letos stale ogromno točk. Zdaj moramo res razumeti, kaj smo storili narobe, čaka nas veliko domačih nalog za naslednjo sezono. Zdaj bo težko preprečiti Hamiltonu osvojitev naslova prvaka, tega se zavedamo vsi v ekipi, ampak moramo razmišljati bolj dolgoročno in se bolje pripraviti za naslednje leto. Še vedno sem namreč prepričan, da lahko postanemo prvaki v bližnji prihodnosti,« je še dodal Sebastian Vettel, ki bo naslednje leto imel novega ekipnega tovariša Charlesa Leclerca, medtem ko se bo rekorder Kimi Raikkonen preselil v ekipo Sauber.