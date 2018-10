Prikazani so bili tudi njegovi kratki filmi Pes, Divjad, A.P., Sonce, vsesplošno sonce, Piknik v nedeljo, Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk, Zdravi ljudi za razvedrilo, O ljubezenskih veščinah ali Film s 14441 sličicami ter Pogrešam Sonjo Henie.

V okviru retrospektive so zavrteli še film o Godini, Karpopotnik v režiji Matjaža Ivanišina, ter filma, pri katerih je bil Godina direktor fotografije in snemalec: Okupacija v 26 slikah režiserja Lordana Zafranovića in Črni film režiserja Želimirja Žilnika.

MoMA ga je izbrala tudi zato, ker je tam trenutno na ogled velika razstava jugoslovanske socialistične arhitekture. »Pred dvema mesecema so me vprašali, ali lahko ob razstavi arhitekture o bivši Jugoslaviji predvajajo tudi retrospektivo mojih filmov, in seveda sem sprejel,« je dejal Godina in dodal, da so selekcijo naredili v MoMI.

»Vse skupaj je tako lepo in presenetljivo. Bal sem se, da ne bo zanimanja, ampak kot ste videli so dvorane polne. Pogovori so zelo zanimivi. Jasno, da je to nek drug svet, kjer ne razumejo točno, kaj se je dogajalo pri nas. Je tisoče in tisoče vprašanj, ki so zame popolnoma nova. Na evropskih festivalih sem odgovarjal na drugačna vprašanja, tukaj pa se vse obrne in je to zame neka dragocena izkušnja,« je dejal Godina.