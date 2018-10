Trump se je oglasil, potem ko so bili na naslove do njega kritične televizijske mreže CNN v New Yorku ter več vidnih demokratov, med njimi bivšega predsednika ZDA Baracka Obame ter bivše državne sekretarke in demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton, poslani paketi bombe. Nobena ni eksplodirala, FBI pa zadevo preiskuje kot »domači terorizem« in išče storilce, poročajo tuje tiskovne agencije.

V govoru pred podporniki v kraju Mosinee v zvezni državi Wisconsin je Trump v sredo zvečer izpostavil, da imajo v okviru širših prizadevanj za premostitev razlik in zbliževanje ljudi na nacionalni ravni »mediji odgovornost za vzpostavitev civiliziranega ozračja in končanje neskončne sovražnosti ter stalnih negativnih in pogosto neutemeljenih napadov in zgodb«. »To morajo storiti,« je dodal.

Zagotovil je, da bodo prijeli storilce, udeležence v političnem življenju pa pozval k več olike in omilitvi retorike. Politiki ne bi smeli svojih nasprotnikov obravnavati kot moralno pomanjkljivih, je dejal. »Nihče ne bi smel lahkomiselno primerjati političnih nasprotnikov z zgodovinskimi podleži, kar se ves čas dogaja. To se mora končati!« je dejal, potem ko so ga visoki predstavniki demokratov v kongresu obtožili opravičevanja nasilja in mu očitali, da deli Američane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ne bi smeli napadati ljudi na javnih krajih ali uničevati javnega premoženja,« je dodal v očitni referenci na protestnike, ki so se soočili z republikanskimi senatorji zaradi nasprotovanja imenovanju Bretta Kavanaugha za vrhovnega sodnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od paketov bomb je bil poslan tudi na naslov mreže CNN v New Yorku, ki jo sam redno napada, prav tako pa udeleženci njegovih zborovanj.

Predsednik CNN Jeff Zucker je pred tem ocenil, da v Beli hiši ne razumejo resnosti stalnih napadov na medije. »Besede so pomembne. Doslej niso pokazali nobenega razumevanja za to dejstvo,« je izpostavil.