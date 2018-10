Zveza Nato danes na severu Evrope začenja svojo največjo vojaško vajo po koncu hladne vojne. Udeležuje se je kar 50.000 vojakov, 250 letal, 65 plovil in do 10.000 vojaških vozil iz vseh 29 držav članic ter Švedske in Finske. Osredotočena bo na kopno osrednje in vzhodne Norveške, potekala pa bo tudi v bližnjem območju severnega Atlantika in Baltskega morja ter zračnem prostoru Finske in Švedske. V vaji, poimenovani Trojni stik, bo sodelovala tudi ameriška letalonosilka USS Harry Truman in njena bojna skupina. To bo prvič v 30 letih, da bo ameriška letalonosilka priplula na Norveško.

Scenarij izmišljen, napadalec ne povsem Scenarij vaje je izmišljen, pravijo v Natu: obramba manjše članice Nata pred napadom. Obenem pa gre za preizkus mobilizacije in premika sil zavezništva v primeru takšnega napada. S tega vidika je del vaje že opravljen, saj je bila logistika premestitve tolikšnega števila vojakov, orožja in opreme po vsem kontinentu precejšen izziv. Zveza Nato opozarja, da so članice po hladni vojni nekoliko zaspale pri gradnji infrastrukture (cest, mostov, železnic, pristanišč), ki omogoča hitro premikanje sil. Analitiki opozarjajo, da je Nato pri tem elementu precej manj pripravljen od Rusije. In slednjo imajo v tokratni vojaški vaji vsi v mislih, četudi v Natu vztrajajo, da je scenarij izmišljen. »Ni treba, da potencialnega sovražnika imenujemo,« v svojem prispevku o vaji za Project Syndicate piše bivši zunanji minister Švedske Carl Bildt in dodaja, da se je evropska varnostna slika v zadnjem času zaradi ravnanj Moskve bistveno spremenila. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je o Natovi vaji kritično dejal, da bo potekala »v bližini naše meje, kjer bodo izvajali bojne naloge napadalne narave«. Obenem je za prihodnje leto napovedal skupno rusko-belorusko vojaško vajo Združeni ščit, ki bo »obrambne narave«. Prejšnji mesec je sicer Rusija na svojem vzhodu izvedla največje vojaške vaje po letu 1981 s soudeležbo Kitajske in Mongolije, imenovane Vostok 18 (Vzhod 18).