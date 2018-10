Predsedujoči višji sodnici Vanji Verdel Kokol tudi v drugem poskusu ni uspelo izpeljati predobravnavnega naroka zoper vse štiri obtožene, ki naj bi sodelovali v očitani kupoprodaji mladoletne neveste. Če je prvi narok prestavila odsotnost sodnega tolmača, je tokrat zaplet povzročila bolj tragična okoliščina.

Obtožena Nafija Bislimi iz Maribora se je opravičila zaradi neudeležbe na torkovem naroku, ker je preveč pod stresom zaradi zdravstvenega stanja svoje hčere. Po operaciji se je namreč pripetil zaplet, zdravstveno stanje dekleta je kritično. Na zatožno klop je sedel Nevzat Bislimi, oče domnevno prodane neveste, saj so ga pripeljali iz zapora, kjer služi kazen, dosojeno v nekem drugem sodnem postopku. A tudi on je potožil, da je zaradi resnega zdravstvenega stanja hčere v takšnem stresu, da ni sposoben odgovarjati na vprašanja sodišča in sodelovati v postopku.

Predsedujoča sodnica je sklenila, da se bosta Bislimijeva o svoji krivdi lahko izrekla šele decembra. Je pa opravila predobravnavni narok zoper zakonca Hamiti, ki sta na sodišče pripotovala iz Italije. Po prepričanju tožilstva naj bi Hamitijeva kupila hčer zakoncev Bislimi in jo poročila s svojim mladoletnim sinom.

Nevestin dedek je preveč bolehen za zatožno klop

Ključno posredniško vlogo v tej trgovini z ljudmi naj bi opravil dedek neveste. Vendar njemu ne bodo sodili, po oceni sodnega izvedenca medicinske stroke je namreč preveč bolan, da bi lahko sedel na zatožno klop. Iz obtožnice izhaja, da so obdolženi novembra 2014 sklenili dogovor o poroki med mladoletnikoma, posel pa naj bi vključeval tudi plačilo kupnine. Za 17-letno nevesto so ženinovi starši odšteli 15.000 evrov. Dekle naj bi moledovala, da se noče poročiti in iti živet v Italijo k neznancem, saj je zaljubljena v nekoga drugega. Niso je upoštevali.

Nastanili so jo v tuj dom, v katerem je živelo približno deset članov razširjene ženinove družine. Oškodovanka je kasneje trdila, da jo je tam doletela vloga nekakšne služabnice, delati je morala od jutra do večera, hkrati Hamitijevi niso upoštevali njenih prošenj po zdravstveni oskrbi – ima namreč hudo kronično bolezen. Tašča in tast naj bi tudi sicer omejevala njeno svobodo, lastnega denarja ni imela, osebne dokumente so ji odvzeli. Mesec dni po poroki se je v skladu z običaji vrnila v Slovenijo. Oškodovanka je izkoristila priložnost in se zatekla v varno hišo, kjer se je zaupala socialnim delavkam.

Če bi zakonca Hamiti na predobravnavnem naroku priznala krivdo po obtožbi, bi se tožilka strinjala s tem, da bi Gazmena doletela kazen največ dve leti in pet mesecev zapora, Gulyo pa mesec dni krajša zaporna kazen. Krivde nista priznala, glavna obravnava naj bi se začela januarja.

V družini Bislimi so medtem zgladili spor s hčerjo, saj se je danes 21-letna oškodovanka, ki v preiskavi ni podala zagovora, v spremstvu matere udeležila avgustovskega predobravnavnega naroka. Najbrž bi prišla na sodišče tudi v torek, če ji tega ne bi preprečilo zdravstveno stanje.