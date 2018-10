Mateja Groznika, ki je sedem let spolno zlorabljal duševno bolnega moškega, ga na divjih spolnih zabavah za nekaj deset evrov prodajal tudi drugim, njega in druge oskrboval z drogo in še in še, so danes obsodili na osem let zapora in 3000 evrov denarne kazni. Tožilka Maja Veber Šajn je sicer predlagala enajst let in pol zapora, zagovornik Peter Prus Pipuš pa oprostilno sodbo, če bi že bil obsojen, pa pogojno kazen. »Za večino kaznivih dejanj, ki ste jih storili, pogojne kazni sploh ni mogoče izreči. O tem sploh ne bom izgubljal besed,« je njegov predlog komentiral predsednik sodnega senata Srečko Škerbec.

Kot je razložil, si je moškega, za katerega je bilo že po nekaj spregovorjenih stavkih jasno, da ima duševne težave, 38-letni Ljubljančan popolnoma podredil. V šahu ga je držal z odvisnostjo od drog. Kadar je torej od oškodovanca kaj hotel, mu je obljubil mamilo, in moški, četudi nerad, mu je sledil. In ko si je Groznik zaželel, da sodeluje na razuzdanih zabavah, ki jih je prirejal v svojem stanovanju (trikrat ga je s tem namenom peljal tudi v Zagreb), ga je prav tako ubogal. Tam mu je bil na voljo, kot je povedal sodnik, za spolne odnose in druge spolne »aktivnosti in situacije«. Večkrat ga je zlorabil celo, ko je spal ali bil tako omamljen, da se dogajanja okoli sebe sploh ni zavedal. Vse to kljub temu, da je obtoženi HIV-pozitiven.

Obtoženi: Imel sem ga rad Prodajal pa ga je tudi drugim, tudi več osebam hkrati, da so se nad njim dobesedno izživljali. Cena: od 50 do 60 evrov. Nesrečneža je dvakrat do trikrat na teden oskrboval z drogami (hašiš, kokain, marihuana, ice, mefedron, amfetamin, kar je prodajal tudi drugim), med zabavami ga je omamljal tudi z drogo za posilstvo. Droga je bila na njihovih srečanjih sicer na voljo vsem – ena od prič je povedala, da na pladnju, kot je na drugih zabavah sadje. Prinesli so jo tako obtoženi kot obiskovalci, a oškodovancu je bila v zameno za spolne odnose vedno na voljo. Sodnik je poudaril, da je Groznik z oškodovancem grdo ravnal, ga zaklepal v stanovanje, žalil, poniževal, pretepal, grozil in izsiljeval, da bo fotografije in videoposnetke dogajanja (vse dogajanje so pridno snemali, včasih on, včasih kdo drug) javno objavil. Oškodovanec se ga je bal in bil je v tako hudi stiski, da je hotel celo narediti samomor. Na srečo je sinov strah in nenavaden odnos z Groznikom zaznala njegova mama in sume zaupala policiji. Groznik se je zagovarjal, da ga ni zlorabljal, nasprotno, imel ga je rad. Da sta bila v partnerskem odnosu, dajal mu je hrano, obleko, stanovanje, pravzaprav vse, kar je želel. A senat ga je zavrnil, češ da ga ni obravnaval kot človeka, pač pa kot stvar in z njim tako tudi ravnal. To so potrdili tudi udeleženci zabav, ki so vsi po vrsti izrecno prosili za anonimnost, zato jih je sodnik opredelil le s poklici. Tako je prodajalka opisovala, kako je oškodovanca rotila, naj zapusti to družbo, a je bila njegova odvisnost od mamil in Groznika taka, da tega ni zmogel. Zdravnica je potrdila, da je moški redno hodil k obtoženemu in da je bil na zabavah na voljo komur koli. In da se je droga tam vedno dobila, za gram icea je odštela 30 evrov. Študentka pa, da so imeli z oškodovancem spolne odnose različni moški in da je bil včasih povsem apatičen in negiben. Sicer pa so si člani senata ogledali zelo nedvoumne videoposnetke in fotografije, zasežene med hišno preiskavo. Kar zadeva virus HIV, je izvedenec razložil, da je bila Groznikova raven okuženosti nizka, ker je redno jemal zdravila. Kljub temu je obstajala možnost, da z nezaščitenimi spolnimi odnosi virus prenese na druge, še posebej so bili ogroženi moški. Groznik se je tega zavedal, saj je prodajalka povedala, da ji je po nezaščitenem spolnem odnosu dal zdravila. Kot ji je pojasnil, zato, da se ne bi okužila.