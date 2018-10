Dolgoletno visoko uslužbenko ministrstva naj bi po neuradnih informacijah, ki jih navaja spletni portal Siol, razrešili zaradi velikega nezadovoljstva v koaliciji nad njenim delom.

V ozadju njenega odhoda so po informacijah Siola interni boji za vpliv znotraj ministrstva. Ti so dosegli vrhunec v zadnjih dneh, ko je v javnost prišel osnutek novega zakona o obdavčitvi nepremičnin. Javno ga je predstavljala prav Vraničar Ermanova. Toda kmalu se je izkazalo, da je javnost osnutek videla pred koalicijskimi partnerji, vključno z vodilnimi v LMŠ. To potezo so razumeli kot jasen pokazatelj kaosa, ki na ministrstvu vlada že od začetka mandata Andreja Bertonclja, navaja portal.

Na ministrstvu za finance se na informacije za zdaj ne odzivajo.