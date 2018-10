Med drugim so zasegli ponarejena zdravila za zdravljenje raka, protibolečinska zdravila in tablete proti težavam z erekcijo, ki so potencialno nevarna. Kriminalne združbe so jih prodajale prek spleta. Oblasti so tako v okviru operacije zaprle 3671 spletnih strani in strani na družbenih omrežjih, kot sta facebook in twitter.

Policisti so poleg tega zasegli tudi 110.000 kosov medicinskega materiala, kot so injekcije, kontaktne leče in kirurški pripomočki. Skupna vrednost zaseženih zdravil in materiala znaša 14 milijonov dolarjev, so navedli na Interpolu.

Generalni sekretar organizacije Jürgen Stock je ob tem pojasnil, da so kriminalci zaradi poostrenega nadzora spremenili način delovanja. Tako so denimo zdravila pakirali v manjše pakete, da bi se izognili strožjemu nadzoru.

Poljske oblasti so na primer kontracepcijske tablete našle v škatlicah za DVD, irske pa uspavalna sredstva v izdolbenih knjigah.