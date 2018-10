Sporazum o ustanovitvi lektorata za slovenski jezik sta rektorja reške in ljubljanske univerze podpisala 23. marca 2018, kar je bila krona večletnih prizadevanj za omogočanje poučevanja slovenščine v Primorsko-goranski županiji, ki je tradicionalno tesno povezano s Slovenijo, so napovedali organizatorji današnjega dogodka.

Kot so poudarili, se vse bolj krepijo gospodarske in kulturne povezave ter sodelovanje pri skupnih čezmejnih projektih, kar veže tudi znanstvene in raziskovalne institucije. Menijo, da je zaradi tega smiselno zagotoviti prisotnost slovenskega jezika na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske do visokošolske.

Izrazili so prepričanje, da bo odprtje lektorata prispevalo k akademskim izmenjavam, med drugim tudi v okviru evropskih programov mobilnosti ter pri medkulturni izmenjavi in sodelovanju v gospodarstvu. Lektorat bo po njihovem mnenju pripomogel k nadgradnji povezovanja ljubljanskega in reškega univerzitetnega prostora.