Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče so policisti ugotovili, da je državljanka Velike Britanije vozila avtomobil VW golf po Celovški cesti v smeri Šentvida in v križišču s severno obvoznico zavila levo proti uvozu na severno obvoznico. Ko je to storila, je izsilila prednost vozniku osebnega avtomobila Toyota auris, ki se je takrat pravilno pripeljal iz nasprotne smeri po levem prometnem pasu Celovške ceste proti centru mesta. Med trčenjem je vozilo povzročiteljice prevrnilo na levo stran.

V vozilu povzročiteljice so bili še trije potniki, v Toyoti pa je bil zraven voznika en potnik. Slednji in osebe v VW golfu so utrpeli lahke telesne poškodbe. V času odpravljanja posledic prometne nesreče in opravljanja ogleda, je bil del Celovške ceste zaprt. Nekaj po 20. uri je bil promet ponovno sproščen. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.