Posredovali so ljubljanski gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev, posuli iztekle tekočine ter postavili prevrnjeno vozilo na kolesa, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Po informacijah policistov Policijske uprave (PU) Ljubljana so bile v prevrnjenem vozilu štiri osebe. Ena od njih naj bi bila huje poškodovana, poroča 24ur.com.