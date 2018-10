Čez dan se bo krepil veter severnih smeri, ki bo močnejši zlasti v višjih legah severovzhodne in severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. V četrtek se bo v severnem delu Primorske pooblačilo, ponekod v Posočju bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo povečini sončno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v vzhodni polovici Slovenije sončno, jutro bo ponekod megleno. Drugod bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. V soboto bo v Prekmurju in deloma na Štajerskem še nekaj sonca. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo.

V soboto, nedeljo in ponedeljek bo Slovenijo zajelo obilno deževje.

Več na: https://t.co/EWs7iHzUAD — ARSO vreme (@meteoSI) October 24, 2018

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa se zadržuje ciklonsko območje. Hladna fronta se od severa pomika nad Balkan in bo oplazila tudi naše kraje.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo ponekod deževalo. Pihal bo zmeren, v Alpah pa močan severni veter. Drugod bo sončno in razmeroma toplo. V četrtek bo v Furlaniji zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo prevladovalo sončno vreme.