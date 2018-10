V sredo bo sončno, na severu in severovzhodu občasno pretežno oblačno. Predvsem v Prekmurju bo lahko popoldne ali zvečer padla kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo krepil severovzhodni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek dopoldne se bo pooblačilo v večjem delu Primorske, predvsem ponekod v Posočju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo sončno, le zjutraj in deloma dopoldne na severovzhodu še pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodnik. V petek bo v vzhodni polovici države sončno, drugod pretežno oblačno. Na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik.